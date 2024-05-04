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Şimşek pes etmez 1-1

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Corendon Alanyaspor, ilk yarıda 1-0 geriye düştüğü maçta puanı uzatmalarda kurtardı. Golcü yıldız Oğuz Aydın, 90+2'de attığı penaltı golü ile takımına altın değerinde 1 puan kazandırdı

Şimşek pes etmez 1-1 mask
Şimşek pes etmez 1-1
Şimşek pes etmez 1-1
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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Başkent ekibi Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ateş hattının sıcaklığını hisseden ve şiddetle puana ihtiyacı olan ev sahibi Ankaragücü, henüz 10. dakikada Chatzigiovannis'in golüyle 1-0 öne geçti. 34'de Ali Sowe'nin pasında Bassogog'un vuruşunu Furkan Bayır kafa ile çizgi önünde çıkararak mutlak golü önledi. İkinci yarıda çok sayıda net fırsattan yararlanamayan Corendon Alanyaspor'un gol aradığı dakikalarda, savunma oyuncusu Furkan Bayır kontraatağı önlemek için rakibine faul yapınca sarı kartla cezalandırdı. İlk yarının 11. dakikasında da bir sarı kart gören Furkan Bayır, 87. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda pes etmeyen Corendon Alanyaspor, aradığı beraberlik golünü uzatma dakikalarında buldu. 90+2. dakikada Oğuz'un içeriye çevirdiği topa Hwang dokundu ancak rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Emre Kargın bekletmeden penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan son haftaların formda ismi Oğuz Aydın, atışı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi ve takımına 1 puan kazandırdı. Bu beraberlikle Alanyaspor 49 puana, Ankaragücü ise 39 puana yükseldi. Cemali AYDINOĞLU

Şimşek pes etmez 1-1
Şimşek pes etmez 1-1
Şimşek pes etmez 1-1
Şimşek pes etmez 1-1

Kaynak: Spor SERVİSİ

# Bir, Son, Alanyaspor, Ankaragücü

04 May 2024 - 01:33 - Spor

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