- Eğitim

Liselerarası Tiyatro Festivali başlıyor

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ALANYA Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Alanya Liselerarası Tiyatro Festivali’nin 10’uncusu kapılarını açıyor.

Liselerarası Tiyatro Festivali başlıyor mask
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Festival kapsamında lise öğrencilerinin hazırladığı birbirinden güzel tiyatro oyunları izleyicilerin beğenisine sunulacak. Festivalin açılışı, 6 Mayıs Pazartesi günü Alanya Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu'nun "Çehov Oyunları" adlı temsiliyle yapılacak. Tiyatro tutkunları, 31 Mayıs tarihine kadar saat 20.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak izleyebilecekleri farklı oyunlarla buluşacaklar.


TİYATRO FESTİVALİ PROGRAMI


06.05.2024: Alanya Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu "Çehov Oyunları"

09.05.2024: Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi "Keşanlı Ali Destanı"

11.05.2024: Basamak Sahne "Hamartia'nın Yolculuğu"

13.05.2024: Mustafa Mürüvvet Alaattinoğlu Anadolu Lisesi "Karışık Aile"

15.05.2024: 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi "Yolcular"

17.05.2024: Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulları "Küçük Prens"

19.05.2024: Alanya Lisesi "Kuvay-ı Milliye Kadınları"

21.05.2024: A. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi "Entrikalı Dolap Komedyası"

23.05.2024: Doğa Koleji "Sevgili Doktor"

25.05.2024: Hasan Çolak Anadolu Lisesi "Midas'ın Kulakları"

27.05.2024: Yaşam Tasarım Okulları "Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu"

28.05.2024: Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi "Sekiz Kadın"

31.05.2024: 10. Liselerarası Tiyatro Festivali Kapanış Programı. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

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04 May 2024 - 01:32 - Eğitim

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