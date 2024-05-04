Liselerarası Tiyatro Festivali başlıyor

Festival kapsamında lise öğrencilerinin hazırladığı birbirinden güzel tiyatro oyunları izleyicilerin beğenisine sunulacak. Festivalin açılışı, 6 Mayıs Pazartesi günü Alanya Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu'nun "Çehov Oyunları" adlı temsiliyle yapılacak. Tiyatro tutkunları, 31 Mayıs tarihine kadar saat 20.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak izleyebilecekleri farklı oyunlarla buluşacaklar.
TİYATRO FESTİVALİ PROGRAMI
06.05.2024: Alanya Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu "Çehov Oyunları"
09.05.2024: Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi "Keşanlı Ali Destanı"
11.05.2024: Basamak Sahne "Hamartia'nın Yolculuğu"
13.05.2024: Mustafa Mürüvvet Alaattinoğlu Anadolu Lisesi "Karışık Aile"
15.05.2024: 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi "Yolcular"
17.05.2024: Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulları "Küçük Prens"
19.05.2024: Alanya Lisesi "Kuvay-ı Milliye Kadınları"
21.05.2024: A. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi "Entrikalı Dolap Komedyası"
23.05.2024: Doğa Koleji "Sevgili Doktor"
25.05.2024: Hasan Çolak Anadolu Lisesi "Midas'ın Kulakları"
27.05.2024: Yaşam Tasarım Okulları "Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu"
28.05.2024: Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi "Sekiz Kadın"
31.05.2024: 10. Liselerarası Tiyatro Festivali Kapanış Programı. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Belediyesi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.