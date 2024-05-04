Belediye iskeleyi temizledi

ALANYA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışmalarla görüntü kirliliğine son verilirken, vatandaşlar daha sağlıklı bir ortama kavuşturuluyor. Kent genelinde yapılan çalışmalar, bugün İskele Bölgesinde devam etti. Balıkçıların ve tur teknelerinin yoğun olarak kullandığı bölgede, atıl durumda olan tekneler kaldırıldı. Temizlik çalışmasıyla iskele, temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu. İskelede gezintiye çıkan vatandaşlar ve burada faaliyet gösteren işletmeciler, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e teşekkür ederek, kötü görüntü ve kokuya neden olan bölgede yapılan temizlik çalışmasından memnun olduklarını dile getirdiler. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi