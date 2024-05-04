‘Kıyı işgaline karşı yerel idarelerin eli güçlendi’

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 16 Nisan 2022 tarihli Kıyı Kanununu Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali için dava açtı. Yönetmelik değişikliğinin birtakım işletmelere ayrıcalık getirebileceği ve kıyı kanununa aykırı yapılaşmaların denetimini zorlaştıracağı savunuldu. İBB’yi haklı bulan Danıştay 4. Dairesi, yönetmeliği hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

BAKANLIK İZİNLİ TURİSTİK TESİSLER DAHİL EDİLDİ

Kararda, kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceğine dair Anayasa ve Kıyı Kanunu hükümleri doğrultusunda ayrım gözetilmeksizin tüm deniz, tabii-suni göl ve akarsularda onaylı kıyı kenar çizgisinin değiştirilmesi istemi ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak itiraz usulüne yer verildiği anımsatıldı.

Dava konusu yönetmelikte ise kıyı kenar çizgisinin değiştirilmesi için yeni bir itiraz yolunun getirildiği aktarıldı. Bu yeni itiraz yolunun da meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanları ve ilgili bakanlıkların tahsis veya üst kullanım hakkı verdiği, turizm işletme belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarına yönelik olduğu anlatıldı.

KIYILARIN KORUNMASINA AYKIRI

Bu kuralın, objektif kriterler çerçevesinde kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak yönetmeliğe eklendiği konusunun idarece ortaya konulamadığı belirtildi. Kuralın, Kıyı Kanunu hükümlerine aykırı uygulamaları teşvik edebileceği, kıyıların korunmasına aykırı uygulamalara yol açabileceği, kıyıların daraltılması sonucunu doğurabileceği, bu durumun ise kıyılardan yararlanmada önceliği kamuya veren Anayasa ve kanun hükümleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varan mahkeme, yönetmeliğin iptaline karar verdi.

'YEREL İDARELERİN ÇEKİNCELERİ BULUNMAKTAYDI'

Konuya ilişkin Yeni Alanya’ya özel değerlendirmede bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 16 Nisan 2022 tarihli Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Kıyı Kanunu hükümlerine aykırı uygulamaları teşvik edebileceği, kıyıların korunmasına aykırı uygulamalara yol açabileceği, kıyıların daraltılması sonucunu doğurabileceği, bu durumun ise kıyılardan yararlanmada önceliği kamuya veren Anayasa ve kanun hükümleriyle çelişebileceği yönünde hukukçuların, yerel idarecilerin ve vatandaşların çekinceleri bulunmaktaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aynı gerekçelere dayanarak açtığı dava Danıştay tarafından kabul edilerek, değinilen yönetmelik iptal edilmiş bulunuyor. Bu kararın kamu yararı ve kıyıların korunması açısından önemli olduğunu ve kıyıların kontrolsüzce işgal edilmesine karşı yerel idarelerin elini güçlendireceğini düşünüyoruz" dedi.

'KARAR ALANYA’DA OLUMSUZ BİR ETKİ YARATMAZ'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Bölgemizde kıyılarda yapılaşma yalnızca tapulu arazilerde mevcuttur, ayrıca kıyılarımızda tahsisli arazi söz konusu olmadığı için bu karar bölgemizde olumsuz bir etki yaratmaz. Ayrıca Alanya bölgesinde tüm kıyılar halka açık bir şekilde hizmet vermektedir ve bu şekilde de devam edecektir" dedi.

'KARAR EMSAL GÖSTERİLEREK HAK ARANABİLİR'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Tüm vatandaşların kullanımına açık olması gereken kıyıların kenar çizgisini, ayrıcalıklı olarak turistik tesisler için değiştirilmesine yol açan yönetmelik, İBB'nin açtığı dava sonucu iptal edildi. Kamunun kullanımını yasaklayan, şemsiye ve şezlong konulmasına karşı çıkan, halktan kişilerin tesis müşterileriyle aynı sahilde yüzmesini kısıtlamaya çalışan tesisler için çıkarılmış bir karar bu. Alanya’daki tesislerin neredeyse yüzde 100’lük bir bölümünde plajlar zaten halkın kullanımına açık. Sahile ulaşımda, kumsalı ve denizi kullanma konusunda herhangi bir kısıt yok. Alanya’da önemli olan güvenlik, sağlık, temizlik ve ahlak kuralları çerçevesinde deniz kıyısından faydalanabilmektir. Etrafına rahatsızlık veren kişiler, plaj güvenliği ve kolluk kuvvetlerince uzaklaştırılır, bunun dışında halkımızı kısıtlayan unsurlar bulunmuyor. Aksi durumlarda da zaten bu karar emsal gösterilerek hak aranabilir. Denizler hepimizin, insana yakışır bir şekilde kullanabilmeli, faydalanabilmeli" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi