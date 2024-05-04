- Eğitim

Mısra ve beyitleri duvara döktüler

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Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi çerçevesinde nisan ayı teması ilk ve ortaokul öğrencileri için mısra ezberleme, lise öğrencileri için ise beyit ezberleme temaları ile hazırlanan duvar yazıları (grafiti) oldu. Seçici kurul tarafından incelenen eserler arasından seçilen 6 grafiti çalışmasını sizlerle buluşturuyoruz

Mısra ve beyitleri duvara döktüler mask
Mısra ve beyitleri duvara döktüler
Mısra ve beyitleri duvara döktüler
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ALANYA’DA Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde öğrencileri okumaya ve yazmaya teşvik etmek, yazma becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini güçlendirmek ve dilimizin zenginliklerini tanıtmak amacıyla önemli bir adım atılmış ve “Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi” hayata geçirilmişti. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin de (ALGC) ortağı olduğu proje çerçevesinde 2024 yılının nisan ayı teması ilk ve ortaokul öğrencileri için mısra ezberleme, lise öğrencileri için ise beyit ezberleme olarak belirlendi. Alanya’da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda öğrenciler belirlenen temalar kapsamında grafiti çalışmaları hazırladılar. Seçici kurul tarafından yapılan inceleme sonucu


Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Gül Nihal Tirik’in ‘İdrâk-i Maâlî bu küçük akla gerekmez zira bu terazi o kadar


sıkleti çekmez (Ziya Paşa)’, Cumhuriyet İlkokulu’ndan Şükran Nisa Yılmaz’ın ‘Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. (Mithat Cemal Kuntay)’, Kestel Akdeniz Ortaokulu’ndan Rüzgar Erim’in ‘Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. (Mehmet Akif Ersoy)’ Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu’ndan Fatmagül Sönmez’in ‘Yaşamak, sevmek gibi gönülden


olsun (Cahit Sıtkı Tarancı)’, Özel Alanya Yedi Bilim Fen Lisesi’nden Elif Erdoğan’ın ‘Dil derdini gamuñla dil-efgâr olan bilür. Bimâr hâlini yine bîmâr olan bilür. (Bâkî)’ ve Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’ndan Ali Emir Top’un ‘Akan su sesinde bahar geliyor. (Cahit Sıtkı Tarancı)’ adlı eserleri yayınlanmaya değer bulundu. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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04 May 2024 - 01:12 - Eğitim

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