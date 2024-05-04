- Teknoloji

Hubble Uzay Teleskobu arıza yaptı

ABONE OL Google News Sayfamız

NASA, arıza nedeniyle evrenin yaşını belirleyen 16 milyar dolarlık Hubble uzay teleskobunun çalışmayı durdurduğunu açıkladı

Hubble Uzay Teleskobu arıza yaptı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

NASA, Hubble Uzay Teleskobunun mekanik bir sorun nedeniyle operasyonlarını duraklattığını açıkladı. Sorunun Hubble'ın dönmesine ve yeni hedeflere kilitlenmesine yardımcı olmak için çalışan jiroskoplardan birinde olduğu belirlendi. Teleskop salı günü, üç jiroskoptan biri hatalı okumalar göndermeye başlayınca otomatik olarak "güvenli moda" geçti.

Bilim insanları Hubble'ı evrenin yaşıyla ilgili ilk resmi tahmini belirlemek ve başlangıçtan itibaren evrenin görüntülerini çekmek için kullandı. Operasyonlar şimdilik askıya alınırken, NASA yetkilileri arızayı gidermek için çalışıyor.

BU ARIZA İLK DEĞİL

1990 yılında fırlatılan 34 yıllık uzay teleskobunun jiroskoplarında zaman zaman sorunlar yaşanıyordu. Jiroskoplar, bir nesnenin dönme hızını ölçmenin yanı sıra Hubble'ın sabit ve yönlendirilmiş kalmasına da yardımcı oluyor. Teleskopun jiroskoplarının her biri, kapalı bir silindir içinde dakikada 19 bin 200 kez dönen bir tekerlek içeriyor. Jiroskopları tamir etmek ve yenilemek için hizmet veren son uzay mekiği görevi 2009'daydı. Bu görevde, bozuk jiroskoplar oksijen yerine basınçlı nitrojenle doldurulmuş olanlarla değiştirildi.

BU ARIZA HUBBLE'IN SONU MU?

Uzay mekiği programının 2001'de sona ermesinden ve James Webb Uzay Teleskobu'nun 2021'de fırlatılmasından bu yana, Hubble'ı onarmak için başka ekip gönderilmedi. Ancak bu Hubble'ın sonu anlamına gelmiyor. NASA, teleskobu çalıştıran ekibin olası çözümleri bulmaya çalıştığını açıkladı. 2009 yılında Hubble'a beşinci ve son kez bakım yapıldığında altı yeni jiroskop takıldı. Bu jiroskoplardan yalnızca üçü hala çalışıyor; hatalı sinyalleri geri gönderen de dahil. İdeal olarak, Hubble aynı anda üç jiroskop kullanması gerekiyor ancak yalnızca bir jiroskopla çalışması da mümkün.

NASA'DAN AÇIKLAMA

Bunun Hubble'ın sonu olup olmadığı konusunda NASA yetkilileri iyimserliğini koruyor. Ajans bugün yaptığı bir duyuruda, "NASA, Hubble'ın bu on yıl boyunca ve muhtemelen bir sonraki dönemde de ajansın James Webb Uzay Teleskobu gibi diğer gözlemevleriyle birlikte çalışarak çığır açan keşifler yapmaya devam edeceğini öngörüyor" diye yazdı. (HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Son, ilgili, günü

04 May 2024 - 01:10 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Microsoft'tan yapay zekaya dev yatırım mask
Microsoft'tan yapay zekaya dev yatırım
Mars yüzeyinde Dünya benzeri geçmiş tespit edildi mask
Mars yüzeyinde Dünya benzeri geçmiş tespit edildi
Nvidia ChatRTX'i duyurdu mask
Nvidia ChatRTX'i duyurdu
Apple'ın gelirlerinde düşüş yaşandı mask
Apple'ın gelirlerinde düşüş yaşandı
Elektrikli otomobil sektöründe şok eden karar! Tesla çekiliyor... mask
Elektrikli otomobil sektöründe şok eden karar! Tesla çekiliyor...
Google'dan ilginç özelliğik: 'Görmek istemiyorum' mask
Google'dan ilginç özelliğik: 'Görmek istemiyorum'
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber