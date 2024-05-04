Hubble Uzay Teleskobu arıza yaptı

NASA, Hubble Uzay Teleskobunun mekanik bir sorun nedeniyle operasyonlarını duraklattığını açıkladı. Sorunun Hubble'ın dönmesine ve yeni hedeflere kilitlenmesine yardımcı olmak için çalışan jiroskoplardan birinde olduğu belirlendi. Teleskop salı günü, üç jiroskoptan biri hatalı okumalar göndermeye başlayınca otomatik olarak "güvenli moda" geçti.

Bilim insanları Hubble'ı evrenin yaşıyla ilgili ilk resmi tahmini belirlemek ve başlangıçtan itibaren evrenin görüntülerini çekmek için kullandı. Operasyonlar şimdilik askıya alınırken, NASA yetkilileri arızayı gidermek için çalışıyor.

BU ARIZA İLK DEĞİL

1990 yılında fırlatılan 34 yıllık uzay teleskobunun jiroskoplarında zaman zaman sorunlar yaşanıyordu. Jiroskoplar, bir nesnenin dönme hızını ölçmenin yanı sıra Hubble'ın sabit ve yönlendirilmiş kalmasına da yardımcı oluyor. Teleskopun jiroskoplarının her biri, kapalı bir silindir içinde dakikada 19 bin 200 kez dönen bir tekerlek içeriyor. Jiroskopları tamir etmek ve yenilemek için hizmet veren son uzay mekiği görevi 2009'daydı. Bu görevde, bozuk jiroskoplar oksijen yerine basınçlı nitrojenle doldurulmuş olanlarla değiştirildi.

BU ARIZA HUBBLE'IN SONU MU?

Uzay mekiği programının 2001'de sona ermesinden ve James Webb Uzay Teleskobu'nun 2021'de fırlatılmasından bu yana, Hubble'ı onarmak için başka ekip gönderilmedi. Ancak bu Hubble'ın sonu anlamına gelmiyor. NASA, teleskobu çalıştıran ekibin olası çözümleri bulmaya çalıştığını açıkladı. 2009 yılında Hubble'a beşinci ve son kez bakım yapıldığında altı yeni jiroskop takıldı. Bu jiroskoplardan yalnızca üçü hala çalışıyor; hatalı sinyalleri geri gönderen de dahil. İdeal olarak, Hubble aynı anda üç jiroskop kullanması gerekiyor ancak yalnızca bir jiroskopla çalışması da mümkün.

NASA'DAN AÇIKLAMA

Bunun Hubble'ın sonu olup olmadığı konusunda NASA yetkilileri iyimserliğini koruyor. Ajans bugün yaptığı bir duyuruda, "NASA, Hubble'ın bu on yıl boyunca ve muhtemelen bir sonraki dönemde de ajansın James Webb Uzay Teleskobu gibi diğer gözlemevleriyle birlikte çalışarak çığır açan keşifler yapmaya devam edeceğini öngörüyor" diye yazdı. (HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi