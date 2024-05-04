Microsoft'tan yapay zekaya dev yatırım

Microsoft, şirketin Asya'da üretken yapay zeka teknolojisini tanıtmaya yönelik en son hamlesinde bulut ve yapay zeka (AI) hizmetlerini genişletmek için Malezya'ya önümüzdeki dört yıl içinde 2,2 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

32 YILLIK MALEZYA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YATIRIM

Microsoft'un Malezya'daki 32 yıllık tarihindeki en büyük yatırım olan bu yatırım, bulut ve yapay zeka altyapısı oluşturmayı, 200.000 kişi için yapay zeka beceri fırsatları yaratmayı ve ülkenin geliştiricilerini desteklemeyi içerecek. Microsoft İcra Kurulu Başkanı Satya Nadella Kuala Lumpur ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Her kuruluşun ve start-up'ın faydalanabilmesi için burada, ülkede dünya standartlarında bir altyapıya sahip olduğumuzdan emin olmak istiyoruz" dedi.

MALEZYA HÜKÜMETİYLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Şirketten yapılan açıklamada, Microsoft'un ayrıca ulusal bir Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi kurmak ve ülkenin siber güvenlik yeteneklerini geliştirmek için Malezya hükümetiyle birlikte çalışacağı belirtildi. Perşembe günü Nadella ile görüşen Başbakan Anwar İbrahim, yatırımın Malezya'nın yapay zeka yeteneklerini geliştirme çabalarını desteklediğini söyledi. Microsoft, yapay zekanın geliştirilmesine yönelik desteğini küresel çapta genişletmeye çalışıyor.

İLK BÖLGESEL VERİ MERKEZİ TAYLAND'TA

Nadella bu hafta Endonezya'ya 1,7 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağını duyurdu ve Microsoft'un ilk bölgesel veri merkezini Tayland'ta açacağını söyledi. (HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi