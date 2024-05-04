Nvidia ChatRTX'i duyurdu

Nvidia'nın ChatRTX uygulaması beklenen 0.3 sürüm güncellemesini bugün Nvidia'nın web sitesinde yayınladı. ChatGPT benzeri uygulamanın güncellemesi, fotoğraf arama yetenekleri, yapay zeka destekli konuşma tanıma ve daha fazla Geniş Dil Modeli (LLM) ile uyumluluk da dahil olmak üzere ilk olarak Mart ayında Nvidia'nın GTC konferansında tanıtılan bir dizi yeni özelliği kullanıma sunuyor. Nvidia ChatRTX'i ilk olarak Şubat ayında bir demo uygulaması olarak "RTX ile Sohbet" adıyla tanıttı ve bu uygulamayı çalıştırabilmek için 8 GB veya daha fazla VRAM'e sahip bir RTX 30 veya 40 serisi GPU'ya ihtiyacınız olacak. Uygulama esasen bir tarayıcıdan erişebileceğiniz ve yerel belgelerinizi ve hatta YouTube videolarınızı besleyebileceğiniz yerel bir sohbet robotu sunucusu oluşturuyor ve kendi verilerinizle ilgili soruların özetleri ve yanıtlarıyla tamamlanan güçlü bir arama aracı elde ediyor.

GENİŞLETİLMİŞ MODEL SEÇİMİ VE DİLBİLİMSEL YETENEKLER

ChatRTX'in öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcılara mevcut olanları seçmeleri ve kendi seçimlerini yapmaları için kişiselleştirme süreci sunan çoklu dil modelleri yelpazesidir. Mistral 7B ve Llama 2 gibi örneklerin yeniden geliştirilmesinin yanı sıra Google'ın Gemma'sı gibi modellerin ve Çince ile İngilizce gibi iki dilin eklenmesiyle, kullanıcılar sorularına en uygun dil modelini kolayca seçebilecek. Bu çoklu modeller birlikte, yanıtlara daha yüksek bir hassasiyet düzeyi katıyor ve ayrıca küresel bir kitleye hitap ederek tüm dil ortamlarında hızlı yanıtları kolaylaştırıyor.

YAPAY ZEKA KONUŞMA TANIMA SİSTEMİ

Son olarak Nvidia, ChatRTX'i sesli sorguları destekleyecek şekilde güncelledi. Nvidia, sesinizi kullanarak verilerinizi aramanızı sağlayan bir yapay zeka konuşma tanıma sistemi olan Whisper'ı sohbet robotuna entegre etti. (HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi