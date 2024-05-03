Korkunç kaza! Kamyon, anne ile oğlunu hayattan kopardı

Bursa istikametinden Orhaneli istikametine seyir halinde olan Fikret D. (62) yönetimindeki kamyon, karşı yönden gelen Ali Uğur'un kullandığı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon, cipi metrelerce sürükledi. Kazada cipin sürücüsü Ali Uğur ile araçtaki annesi Fadik Uğur ağır yaralandı.
HASTANEDE ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan anne ile oğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Ali Uğur ile annesi Fadik Uğur doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Fikret D. ise ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.