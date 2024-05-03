Düğün konvoyu trafiği durdurdu; tabancalarla ateş açtı

İddialara göre, gelin almaya gitmek için konvoy oluşturan erkek tarafı, yolu trafiğe kapattı. Bir süre sonra araçtan inen bir kişi, çevredekilere aldırış etmeden yanında getirdiği tabanca ile defalarca havaya ateş açtı. Şüpheliler daha sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.