Düğün konvoyu trafiği durdurdu; tabancalarla ateş açtı

İddialara göre, gelin almaya gitmek için konvoy oluşturan erkek tarafı, yolu trafiğe kapattı. Bir süre sonra araçtan inen bir kişi, çevredekilere aldırış etmeden yanında getirdiği tabanca ile defalarca havaya ateş açtı. Şüpheliler daha sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA