03 May 2024 - 23:23- Gündem G:

Bankada kavga kanlı bitti! Bıçaklandı..

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Kocaeli'nde bir bankada işlem yapmak isteyen 2 müşteri arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Bankada kavga kanlı bitti! Bıçaklandı.. mask
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bankaya işlem yapmaya gelen 2 müşteri arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yenimahalle Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya işlem yapmaya gelen müşterilerden O.Ö. ile R.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö., bıçakla R.K.’ya saldırdı. Kolundan bıçakla yaralanan R.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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03 May 2024 - 23:23 DHA Kocaeli- Gündem

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