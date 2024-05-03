Bankada kavga kanlı bitti! Bıçaklandı..

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bankaya işlem yapmaya gelen 2 müşteri arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Yenimahalle Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya işlem yapmaya gelen müşterilerden O.Ö. ile R.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö., bıçakla R.K.’ya saldırdı. Kolundan bıçakla yaralanan R.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.