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Kayıp kuzenler Konya'da bulundu

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 22 Nisan’da evlerinden çıktıktan sonra haber alınamayan kuzenler İhsan (13) ve Muhammed A. (15), polis tarafından Konya’da şehirler arası otobüsle seyahat ederken bulundu.

Kayıp kuzenler Konya'da bulundu mask
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Kuzenler İhsan ile Muhammed A., 22 Nisan sabahı, Sanayi Mahallesi’ndeki evlerinden ayrıldı. Bir süre çocuklardan haber alamayan aileler, durumu polise bildirdi. Ekiplerin yaptığı İncelemede, çocukların toplu ulaşım aracıyla ilçeden ayrıldıkları belirlendi.

KİMLİK KONTROLÜNDE BULUNDULAR

Haklarında kayıp olarak arama kaydı bulunan İhsan ve Muhammed A., otostop çekerek bindikleri bir otobüsle gittikleri Konya’da, polis kontrol noktasında yapılan kimlik kontrolünde bulundu.

OTOSTOPLA GİTTİLER

Çocuklar otobüsten indirilip Sevgi Evleri’ne götürüldü. Haber verilen aileleri de Konya’ya doğru yola çıktı. Çocukların otostop çekerek Konya’ya kadar geldikleri otobüse de bu yolla bindikleri öğrenildi. 

Kaynak: DHA

# Bir, konya, Polis

03 May 2024 - 22:56 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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