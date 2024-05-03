Doktor, ameliyathanede cinsel ilişkiye girerken yakalandı

İngiltere'de yaşayan 41 yaşındaki doktor Thomas Plimmer'ın, ameliyathanede bir dizi kadınla cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.
İŞİNE SON VERİLDİ
T24'te yer alan habere göre tanıştığı randevu sitelerindeki kadınları hastaneye davet eden ve ameliyathanede birliktelik yaşayan doktor hakkında 6 kadın suçlamada bulundu. Birlikteliklerden bazıları hastane kayıtlarıyla ispatlandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Dr. Plimmer'ın hastanedeki işine son verilirken, yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildiği bildirildi.
Kaynak: T24
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.