03 May 2024 - 22:48 - Dünya

Doktor, ameliyathanede cinsel ilişkiye girerken yakalandı

İngiltere'de şoke eden bir olay yaşandı. 41 yaşındaki doktor internette randevu sitelerinde tanıştığı kadınları hastaneye çağırıp ameliyathanede birlikte oldu. Şikayet üzerinde ortaya çıkan gerçeğin ardından doktor seks bağımlısı olduğunu itiraf etti.