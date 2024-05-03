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Doktor, ameliyathanede cinsel ilişkiye girerken yakalandı

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İngiltere'de şoke eden bir olay yaşandı. 41 yaşındaki doktor internette randevu sitelerinde tanıştığı kadınları hastaneye çağırıp ameliyathanede birlikte oldu. Şikayet üzerinde ortaya çıkan gerçeğin ardından doktor seks bağımlısı olduğunu itiraf etti.

Doktor, ameliyathanede cinsel ilişkiye girerken yakalandı mask
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İngiltere'de yaşayan 41 yaşındaki doktor Thomas Plimmer'ın, ameliyathanede bir dizi kadınla cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. 

İŞİNE SON VERİLDİ

T24'te yer alan habere göre tanıştığı randevu sitelerindeki kadınları hastaneye davet eden ve ameliyathanede birliktelik yaşayan doktor hakkında 6 kadın suçlamada bulundu. Birlikteliklerden bazıları hastane kayıtlarıyla ispatlandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Dr. Plimmer'ın hastanedeki işine son verilirken, yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildiği bildirildi. 

Kaynak: T24

# Son, Bir, Yer, Hastane

03 May 2024 - 22:48 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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