Ali Koç'tan ağır sözler! "İki telefonunda da bylock çıkan adam..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında oldukça sert açıklamalarda bulundu. Özellikle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik olarak çarpıcı açıklamalarda bulunan Koç, "Telefonundan ByLock çıkan adam bize ders veremez" dedi.
"İKİ TELEFONUNDA DA BYLOCK ÇIKAN ADAM..."
TFF tarafından yapılan açıklamadaki milli değerler vurgusuna tepki gösteren Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu milli değerler ise bize laf edecek en son kişi sizsiniz! İki telefonunda da bylock çıkan adam bize vatan millet dersi veremez! Bu ülkeyi de anlamıyorum artık! Bu örgütün kenarından köşesinden geçenlerin futbolun içinde yer almaması lazım. Adam mı kalmadı bu ülkede? Bu FETÖ unsuru hala futbolun içerisinde. Daha fazla o günlere dönme adımları atılmaktadır. Riyad'daki olaylarda Sayın Cumhurbaşkanı'nı da kandırdılar. Dursun Özbek olsam 'Riyad'da ben de vardım, neden benden bahsedilmiyor?' derim."
"SEN KİMSİN!"
Ali Koç ayrıca, " Ankara'da bize karşı olan iddialar inanmaya müsait bir anlayış var. Altı senedir gidiyoruz anlatıyoruz... Biz bir gidiyorsak, bizle alakalı gidenler on kere gidiyor. Riyad için çağırın, sorun dedik. Onlar da biliyor soruşturulduğunda başka şeylerin çıkacağını. Atatürk görselleri, 100. yıl logoları, Norm Ender'in 'Parla' şarkısında taviz veren, milli değerlerden bahsediyor! Sen kimsin milli değerlerden bahsedecek? Neden bizim hakkımızdaki asılsız şeyler Ankara'da büyütülüyor. Devlet ile problemimiz yok ama siyasetin bizle problemi olduğunu hissediyoruz ve görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: MYNET
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.