Gölde mahsur kaldılar

Kentte etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle Arifiye ilçesindeki Gölpark karşısında bulunan sazlıkta; göle botla açılan iki kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Botla göle giren AFAD ekibi mahsur kalan iki kişiyi kurtardı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Mahsur kalanların botu da AFAD ekipleri tarafından kıyıya çekildi. Kurtarılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.