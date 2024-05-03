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Gölde mahsur kaldılar

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Sakarya'da Sapanca Gölü'ne botla açılarak mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.

Gölde mahsur kaldılar mask
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Kentte etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle Arifiye ilçesindeki Gölpark karşısında bulunan sazlıkta; göle botla açılan iki kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Botla göle giren AFAD ekibi mahsur kalan iki kişiyi kurtardı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Mahsur kalanların botu da AFAD ekipleri tarafından kıyıya çekildi. Kurtarılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kaynak: DHA

# kişi, sağlık, sağanak, yağmur

03 May 2024 - 22:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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