Gölde mahsur kaldılar

Kentte etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle Arifiye ilçesindeki Gölpark karşısında bulunan sazlıkta; göle botla açılan iki kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Botla göle giren AFAD ekibi mahsur kalan iki kişiyi kurtardı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Mahsur kalanların botu da AFAD ekipleri tarafından kıyıya çekildi. Kurtarılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA