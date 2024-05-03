03 May 2024 - 22:34- Gündem G:

Kontağı çevirince otomobil cayır cayır yandı

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Konya'da sürücüsünün otomobili çalıştırmasıyla otomobil alev topuna döndü.

Kontağı çevirince otomobil cayır cayır yandı mask
Kontağı çevirince otomobil cayır cayır yandı
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Feci olay Konya'nın Ereğli'de meydana geldi. Sürücü koltuğuna geçen A.Y. kontağını çevirmesiyle otomobilin motor kısmı alev aldı. Aracından inip uzaklaşan A.Y., şans eseri yara almazken, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi.

Kontağı çevirince otomobil cayır cayır yandı

Kaynak: DHA

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03 May 2024 - 22:34 - Gündem

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