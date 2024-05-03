03 May 2024 - 22:23- Gündem G:

Şok olay! Fabrikada grup seks yaparken yakalandılar

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Kocaeli'de bir fabrikada akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 1'i kadın 4 kişi grup seks yaparken yakalandı.

Şok olay! Fabrikada grup seks yaparken yakalandılar mask
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada geçtiğimiz günlerde grup seks skandalı yaşandı. Fabrikada görev yapan bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gece vardiyasında meydana gelen olaydan haber olan fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı.

İŞLERİNE SON VERİLDİ

Bağımsız Kocaeli'den Uğur Enç'in haberine göre soruşturma sonunda çalışanlarının iş akdi feshedildi.

Kaynak: MYNET

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03 May 2024 - 22:23 - Gündem

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