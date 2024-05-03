Şok olay! Fabrikada grup seks yaparken yakalandılar

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada geçtiğimiz günlerde grup seks skandalı yaşandı. Fabrikada görev yapan bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gece vardiyasında meydana gelen olaydan haber olan fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı.
İŞLERİNE SON VERİLDİ
Bağımsız Kocaeli'den Uğur Enç'in haberine göre soruşturma sonunda çalışanlarının iş akdi feshedildi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.