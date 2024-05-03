PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu ata tecavüz etti

İsveç skandal bir olayı konuşuyor. Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu olan Senanik Öner polis tarafından bir ata tecavüz etmeye çalışırken yakalandı. Öner'in üç gün önce de başka bir ata tecavüz ettiği aktarıldı.
ATA TECAVÜZ ETTİ
İsveç medyasının aktardığına göre, İsveç'teki terör örgütü PKK destekçisi derneklerden birinin sözde yetkililerinden olan Öner, Helsingborg'daki ahırda bir ata tecavüz etti. Üç gün sonra polis onu ahırda başka bir ata ikinci kez tecavüz etmeye çalışırken yakalandı.
BIÇAKLA SALDIRDI
Öner tutuklanmaya karşı koyup polise bıçakla saldırdı. Öner'in mahkemeye çıkartılması ve çeşitli suçlardan 30 yıl hapis cezası alması bekleniyor.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.