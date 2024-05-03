03 May 2024 - 22:03- Gündem G:

Antalya'da feci olay! Parkta ceset bulundu

ABONE OL Google News Sayfamız

Muratpaşa'da parkta bir erkek cesedi bulundu.

03 May 2024 - 22:03 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya göçü, Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisiyle kutlandı mask
Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya göçü, Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisiyle kutlandı
Edirne'de sağanak etkili oldu (2) mask
Edirne'de sağanak etkili oldu (2)
Kocaeli'de sağanak; deniz taştı, karavan parkı su altında kaldı mask
Kocaeli'de sağanak; deniz taştı, karavan parkı su altında kaldı
Bakan Güler, Harita Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve 129'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı mask
Bakan Güler, Harita Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve 129'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirildi mask
Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirildi
Siirt’te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu mask
Siirt’te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber