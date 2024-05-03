- Ekonomi

Hesaplarınızı kontrol edin; ödemeler yatmaya başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına yatırılacağını duyurdu.

Hesaplarınızı kontrol edin; ödemeler yatmaya başladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, destekleme ödemelerinin detaylarını da paylaştı. Bakan Yumaklı; Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği için 266 milyon 850 bin lira, Manda Desteği için 83 milyon 711 bin lira, Anaç Koyun Keçi Desteği olarak 32 milyon 851 bin lira, Sürü Yenileme Desteği için 25 milyon 919 bin 400 lira, Malak Desteği olarak 25 milyon 338 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği için 10 milyon 133 bin 750 lira, Toprak Analizi Desteği için 445 bin 850 lira olmak üzere toplamda 445 Milyon 249 bin lira destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına aktarılacağını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

03 May 2024 - 22:00 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Daha ucuzu yok! Volkswagen ÖTV’yi sıfırladı! 690.900 TL’ye Polo 870.900 ‘ye Golf satışta mask
Daha ucuzu yok! Volkswagen ÖTV’yi sıfırladı! 690.900 TL’ye Polo 870.900 ‘ye Golf satışta
Toyota 2024 sıfır araç fiyat listesini yayınladı mask
Toyota 2024 sıfır araç fiyat listesini yayınladı
Vakıfbank’tan ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: 2 Milyon konut kredisi veriliyor mask
Vakıfbank’tan ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat: 2 Milyon konut kredisi veriliyor
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya bir zam daha mask
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya bir zam daha
Elektrikli otomobil sektöründe şok eden karar! Tesla çekiliyor... mask
Elektrikli otomobil sektöründe şok eden karar! Tesla çekiliyor...
ATB nisan hal endeksini açıkladı mask
ATB nisan hal endeksini açıkladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber