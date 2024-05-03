Bir zamanların yıldız ismiydi. Antalya'ya veda ettiğini açıkladı

Mankenlik yarışmasında birinci seçilen Tarık Tarcan, 90'lı yılların en popüler isimlerinden biriydi. Çarkıfelek yarışmasıyla şöhretini iyice arttıran Tarcan ani bir kararla Antalya'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakarak Antalya Bozburun'da sakin bir yaşam sürmeye başlamıştı.
Tarcan, sosyal medya hesabından yeni aldığı bir radikal kararı açıkladı. Antalya Bozburun'da 15 yıldır yaşadığı evi devrettiğini sosyal medyadan şu açıklamayla duyurdu:
"15 yıldır çoğunlukla yazları 5 ay yaşadığım Bozburun hayatım artık evimi devir etmemle sonlandı. Mutlu - mutsuz anılarım dünlerde kaldı...Teşekkür ederim herkese, her şeye..."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.