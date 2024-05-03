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Bir zamanların yıldız ismiydi. Antalya'ya veda ettiğini açıkladı

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Efsane yarışma Çarkıfelek'in bir dönem sunuculuğunu yapan Tarık Tarcan kariyerinde hızla tırmanıştayken radikal bir kararla İstanbul'dan Antalya'ya yerleşmeye karar vermişti. Yeni bir karar alan Tarcan, Antalya'daki evini devrettiğini duyurdu.

Bir zamanların yıldız ismiydi. Antalya'ya veda ettiğini açıkladı mask
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Mankenlik yarışmasında birinci seçilen Tarık Tarcan, 90'lı yılların en popüler isimlerinden biriydi. Çarkıfelek yarışmasıyla şöhretini iyice arttıran Tarcan ani bir kararla Antalya'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakarak Antalya Bozburun'da sakin bir yaşam sürmeye başlamıştı. 

Tarcan, sosyal medya hesabından yeni aldığı bir radikal kararı açıkladı. Antalya Bozburun'da 15 yıldır yaşadığı evi devrettiğini sosyal medyadan şu açıklamayla duyurdu:

"15 yıldır çoğunlukla yazları 5 ay yaşadığım Bozburun hayatım artık evimi devir etmemle sonlandı. Mutlu - mutsuz anılarım dünlerde kaldı...Teşekkür ederim herkese, her şeye..."

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Antalya, Sosyal

03 May 2024 - 21:52 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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