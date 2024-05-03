Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'dan saldırı sonrası ilk açıklama

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam Fatih'te bir mekanda sahne alan sevgilisi Mert Demir'i dinlemeye gitti. Habertürk'te yer alan habere göre; çifti, mekân çıkışı kamuya açık bir alanda görüntülemek isteyen gazeteciler, saldırıya uğradı. Aynı kişi, önce gazetecilere tekme - tokat saldırdı. Ardından da çevredeki evlere seslenip destek istedi. Evlerin birinden çıkan bir adamla birlikte gazetecilere hakarette bulunarak aynı zamanda fiziksel saldırıya devam etti.

ÜNLÜ ÇİFTİN AÇIKLAMASI





Mert Demir'in basın danışmanından "Dün gece yaşanan olayı sanatçımız Mert Demir ve ekibi olarak bizler olayın ertesi günü üzülerek öğrendik. İlgimiz olmayan ve bizim dışımızda gerçekleşen bu olayın yaşanmasından, basının haber alma hakkına müdahale edilmesinden ve her türlüsüne karşı olduğumuz şiddetin kullanılmasından dolayı çok üzgünüz. Muhabir ve kameraman arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." açıklaması geldi.

Serenay Sarıkaya cephesinden de "Dün gece yaşanan ve basına yansıyan olayla ilgili sanatçımız Serenay Sarıkaya’nın konuya dair haberinin ve ilgisinin olmadığını, yaşanan olayla ilgili üzüntü duyduğumuzu ve şiddetin her türlüsüne karşı durduğumuzu bildirmek isteriz. Basın mensubu arkadaşlara geçmiş olsun dileklerimizle." açıklaması geldi.

Kaynak: Haber Merkezi