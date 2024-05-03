03 May 2024 - 21:35- Gündem G:

Korku dolu anlar! Alanya'da okul servisine sopalı saldırı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da trafikte çıkan bir tartışma sonucu bir kişi okul servisine sopayla saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Korku dolu anlar! Alanya'da okul servisine sopalı saldırı
Korku dolu anlar! Alanya'da okul servisine sopalı saldırı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da trafikte çıkan tartışmada, okul servisinin camını sopayla kırma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dinek Mahallesi'nde bir lisenin öğrencilerini taşıyan henüz ismi öğrenilemeyen okul servisinin sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.S. otomobilinden aldığı sopayla öğrencilerin içinde olduğu servis aracının camını kırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken baba M.S. sopalı oğlu F.S. ile bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonunda baba ve oğlu gözaltına aldı.

Öte yandan kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, F.S'nin sopayla servis aracının camını kırması ve vatandaşların onu engellemeye çalışması yer alıyor.

Kaynak: AA

# Alanya, cep telefonu, servis aracı, sopa, Bir, Gelen, Polis, Yer, Otomobil

03 May 2024 - 21:35 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya göçü, Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisiyle kutlandı mask
Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya göçü, Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisiyle kutlandı
Edirne'de sağanak etkili oldu (2) mask
Edirne'de sağanak etkili oldu (2)
Kocaeli'de sağanak; deniz taştı, karavan parkı su altında kaldı mask
Kocaeli'de sağanak; deniz taştı, karavan parkı su altında kaldı
Bakan Güler, Harita Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve 129'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı mask
Bakan Güler, Harita Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve 129'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirildi mask
Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirildi
Siirt’te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu mask
Siirt’te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber