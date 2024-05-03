- Asayiş

Kavşakta iki araç birbirine girdi

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Edirne'de meydana kazada hafif ticari araçla otomobilin çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kavşakta iki araç birbirine girdi mask
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Keşan’dan, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi yönüne ilerleyen F.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, kavşaktan geçiş yapan B.K.H.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü F.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.D. ve H.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Polis, sağlık, kaza, araç

03 May 2024 - 21:30 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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