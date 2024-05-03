Kavşakta iki araç birbirine girdi

Keşan’dan, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi yönüne ilerleyen F.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, kavşaktan geçiş yapan B.K.H.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü F.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.D. ve H.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA