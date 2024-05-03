Yolcu otobüsü şarampole devrildi; ölü ve yaralılar var

Kilis'ten İstanbul'a giden Hannan Samanoğlu (52) yönetimindeki Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, 42 kişinin bulunduğu otobüste, 2 kişi öldü, 6'sı ağır olmak üzere 34 kişi yaralandı. Yaralılardan 24'ü Aksaray'a, diğerleri ise Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
OTOBÜS ŞÖFÖRÜ TUTUKLANDI
Kazada ölen 2 kişinin de Sultan Kaplan (85) ve Suriye uyruklu Fitim Çığıl (70) olduğu belirlendi. Yaralıların tedavisi ise sürüyor. Otobüs şoförü Hannan Samanoğlu (52), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Samanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.