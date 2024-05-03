Yolcu otobüsü şarampole devrildi; ölü ve yaralılar var

Kilis'ten İstanbul'a giden Hannan Samanoğlu (52) yönetimindeki Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, 42 kişinin bulunduğu otobüste, 2 kişi öldü, 6'sı ağır olmak üzere 34 kişi yaralandı. Yaralılardan 24'ü Aksaray'a, diğerleri ise Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS ŞÖFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazada ölen 2 kişinin de Sultan Kaplan (85) ve Suriye uyruklu Fitim Çığıl (70) olduğu belirlendi. Yaralıların tedavisi ise sürüyor. Otobüs şoförü Hannan Samanoğlu (52), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Samanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA