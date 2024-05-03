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Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya göçü, Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisiyle kutlandı

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MEVLANA'nın ailesiyle birlikte Karaman'dan Konya'ya göç etmesinin 796'ncı yıl dönümü, ilk kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile Solo Türk'ün gösteri uçuşuyla ...

Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya göçü, Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisiyle kutlandı mask
Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya göçü, Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisiyle kutlandı
Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya göçü, Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisiyle kutlandı
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MEVLANA'nın ailesiyle birlikte Karaman'dan Konya'ya göç etmesinin 796'ncı yıl dönümü, ilk kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile Solo Türk'ün gösteri uçuşuyla kutlandı.

Mevlana, ailesiyle birlikte 796 yıl önce Karaman'dan Konya'ya göç etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da temsile karşılama töreni düzenlendi. Mevlana Meydanı'nda gerçekleşen törende, Mevlana'nın ve ailesinin Konya'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı. Ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sema gösterisi yaptı. Törenler de ilk kez bu yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile Solo Türk'ün gösteri uçuşu gerçekleşti. Meydanda toplanan binlerce kişi de gösteriyi ilgiyle izledi.

MEVLANA'NIN KONYA'YA GÖÇÜ

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesi, Suriye'nin başkenti Şam'dan Anadolu'ya geçtikten sonra, önce Erzincan'da, ardından da Karaman'da konakladı. 7 yıl Karaman'da kalan Mevlana'nın babası Muhammed Bahaeddin Veled, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın daveti üzerine 1228 yılında ailesiyle Konya'ya göç etti.

03 May 2024 - 21:07 DHA Konya- Gündem

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