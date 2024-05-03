Edirne'de sağanak etkili oldu (2)

KEŞAN'DA DOLU YAĞDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde, akşam saatlerinde kuvvetli dolu etkili oldu. Keşan’da, yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu nedeniyle çevre beyaza büründü. Fındık büyüklüğünde yağan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve trafikteki sürücüler, zor anlar yaşadı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu ilçede, yağışın aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.
Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne),
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.