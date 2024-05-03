Edirne'de sağanak etkili oldu (2)

KEŞAN'DA DOLU YAĞDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde, akşam saatlerinde kuvvetli dolu etkili oldu. Keşan’da, yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu nedeniyle çevre beyaza büründü. Fındık büyüklüğünde yağan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve trafikteki sürücüler, zor anlar yaşadı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu ilçede, yağışın aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne),