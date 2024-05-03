03 May 2024 - 20:37- Gündem G:

Korkunç olay! Otomobilde başından vurulmuş bulundu

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Çankırı'da park halindeki arabada başından tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Korkunç olay! Otomobilde başından vurulmuş bulundu mask
Korkunç olay! Otomobilde başından vurulmuş bulundu
Korkunç olay! Otomobilde başından vurulmuş bulundu
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Çankırı'da, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilde, tabancayla başından vurulmuş Emre Melek'e (26) ait cansız beden bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yapraklı ilçesi Ovacık köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan 06 MIC 401 plakalı otomobilde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri eşliğinde gelen ekipler, araçta bulunan Emre Melek'in başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Emre Melek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayı haber alarak bölgeye gelen Emre Melek'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Evli ve 3 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenilen Emre Melek'in kendi yaşamına son verdiği öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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03 May 2024 - 20:37 DHA - Gündem

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