- Gündem

Meteoroloji'den 15 kente sarı kodlu uyarı

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji'den pazar günü için 15 kente sarı kodlu uyarı geldi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

20 saatlik yağış geliyor! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yurt genelinde yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji yaptığı yeni açıklamayla pazar günü için 15 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. 

Sarı kodlu uyarı alan kentler ise Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana olarak açıklandı. Meteoroloji bununla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, Hava, meteoroloji, kayseri, günü, pazar, açıklandı, rüzgar

03 May 2024 - 20:20 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirildi mask
Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirildi
Siirt’te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu mask
Siirt’te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
Van'ın İpekyolu Belediyesi'nde işten çıkartılanlar kararı protesto etti mask
Van'ın İpekyolu Belediyesi'nde işten çıkartılanlar kararı protesto etti
Adana'da sağanak hazırlıksız yakaladı mask
Adana'da sağanak hazırlıksız yakaladı
Avcılar’da Mahalle Hizmet Seferberliği başlatıldı mask
Avcılar’da Mahalle Hizmet Seferberliği başlatıldı
İzmir'de lösemi tedavisi gören Nehir'e hastane odasında sürpriz evlilik teklifi mask
İzmir'de lösemi tedavisi gören Nehir'e hastane odasında sürpriz evlilik teklifi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber