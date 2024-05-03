Meteoroloji'den 15 kente sarı kodlu uyarı

Yurt genelinde yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji yaptığı yeni açıklamayla pazar günü için 15 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarı alan kentler ise Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana olarak açıklandı. Meteoroloji bununla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Haber Merkezi