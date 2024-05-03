Dere kenarındaki oyun kardeşleri birbirinden ayırdı

Bingöl’ün Karlıova ilçesi Taşlıçay Köyü’nden ilçeye hayvanlarını otlatmak için gelen Koç ailesinin çocukları Ömer ve Hamza Koç, dere kenarında bir cisim buldu. Kardeşlerin cisme dokunmasıyla patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte 2 kardeş yaralandı.
KARDEŞLERDEN 1'İ CAN VERDİ
Kardeşlerden Ömer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Hamza Koç ise ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, olay yerine gelerek patlama hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.