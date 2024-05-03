- Asayiş

Dere kenarındaki oyun kardeşleri birbirinden ayırdı

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Diyarbakır'a Bingöl’ün Karlıova ilçesinden gelerek kırsalda hayvanlarını otlatan kardeşlerin dere kenarında bulduğu cismin patlamasıyla Ömer Koç (18) hayatını kaybetti; kardeşi Hamza Koç (15) ise yaralandı.

Dere kenarındaki oyun kardeşleri birbirinden ayırdı mask
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Bingöl’ün Karlıova ilçesi Taşlıçay Köyü’nden ilçeye hayvanlarını otlatmak için gelen Koç ailesinin çocukları Ömer ve Hamza Koç, dere kenarında bir cisim buldu. Kardeşlerin cisme dokunmasıyla patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte 2 kardeş yaralandı.

KARDEŞLERDEN 1'İ CAN VERDİ

Kardeşlerden Ömer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Hamza Koç ise ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, olay yerine gelerek patlama hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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03 May 2024 - 20:06 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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