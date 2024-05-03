Dere kenarındaki oyun kardeşleri birbirinden ayırdı

Bingöl’ün Karlıova ilçesi Taşlıçay Köyü’nden ilçeye hayvanlarını otlatmak için gelen Koç ailesinin çocukları Ömer ve Hamza Koç, dere kenarında bir cisim buldu. Kardeşlerin cisme dokunmasıyla patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte 2 kardeş yaralandı.

KARDEŞLERDEN 1'İ CAN VERDİ

Kardeşlerden Ömer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Hamza Koç ise ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, olay yerine gelerek patlama hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA