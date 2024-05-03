Antalya'da kan donduran olay! Yabancı uyruklu kadın evinde boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde bulundu

İngilizce öğretmeni Pakistan uyruklu A.A.Q., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, eve geldiğinde birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi'yi mutfakta kanlar içinde bulduğunu söyleyip, yardım istedi. Gelen sağlık ekibi, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 PARMAĞI KESİLMİŞ

Olay yeri inceleme ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin boyun ve kollarında bıçak kesikleri olduğunu, 3 parmağının da kesildiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, evin mutfağında ve balkon kapısından parmak izi örnekleri aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, ifadesine başvurduğu A.A.Q.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Antalya'da evinin mutfağında boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde cesedi bulunan Pakistan uyruklu Ashfaq Ahmad Qureshi'nin (59) gözaltına alınan oğlu A.A.Q. ifadesinde, annesini kendisinin öldürmediğini söyledi. "Sabah işe gittim. Akşam eve döndüğümde annemi mutfakta o şekilde gördüm. Suçlamaları kabul etmiyorum, annemi ben öldürmedim" diyen A.A.Q., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA