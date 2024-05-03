Soner Sarıkabadayı'dan eşine romantik mesaj

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkısının klibinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı Camelo Lopez ile 2020'de nikah masasına oturmuştu.
Mutlu beraberlikleri devam eden ve Hasan Matias adında bir oğulları olan ünlü çiftten Soner Sarıkabadayı, evliliklerinin 43. ayını kutladı.
"43. AYIMIZ HAYIRLI OLSUN CANIM KARICIĞIM"
Sosyal medya hesabından nikah pozunu paylaşan ünlü şarkıcı, eşine "43. ayımız ailemize hayırlı olsun canım karıcığım" diye seslendi. Ünlü çifte binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumları geldi.
Kaynak: NTV
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.