03 May 2024 - 19:36- Magazin G:

Soner Sarıkabadayı'dan eşine romantik mesaj

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Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sosyal medyada eşinin fotoğrafıyla evliliklerinin 43. ayını kutladı.

Soner Sarıkabadayı'dan eşine romantik mesaj mask
Soner Sarıkabadayı'dan eşine romantik mesaj
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Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkısının klibinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı Camelo Lopez ile 2020'de nikah masasına oturmuştu.

Mutlu beraberlikleri devam eden ve Hasan Matias adında bir oğulları olan ünlü çiftten Soner Sarıkabadayı, evliliklerinin 43. ayını kutladı.

Soner Sarıkabadayı'dan eşine romantik mesaj

"43. AYIMIZ HAYIRLI OLSUN CANIM KARICIĞIM"

Sosyal medya hesabından nikah pozunu paylaşan ünlü şarkıcı, eşine "43. ayımız ailemize hayırlı olsun canım karıcığım" diye seslendi. Ünlü çifte binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumları geldi.

Kaynak: NTV

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03 May 2024 - 19:36 - Magazin

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