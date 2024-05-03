Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirildi

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren Zühra Alsaç (82), ambulans helikopterle kente getirildi ve tedaviye alındı.
Kulp ilçesinde, evindeyken fenalaşan Zühra Alsaç, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Alsaç'ın hava yoluyla Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi. Alsaç'ı alan ambulans helikopter Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine indi. Alsaç, burada bekletilen ambulansla kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.