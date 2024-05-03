03 May 2024 - 19:21- Gündem G:

Korkunç kaza! Motosiklet arkadan otomobile çarptı: 1 ölü

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Ankara'da kontrolden çıkan motosiklet otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü öldü.

Korkunç kaza! Motosiklet arkadan otomobile çarptı: 1 ölü mask
Korkunç kaza! Motosiklet arkadan otomobile çarptı: 1 ölü
Korkunç kaza! Motosiklet arkadan otomobile çarptı: 1 ölü
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Ankara’da kontrolden çıkıp otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü U.C. (25) hayatını kaybetti. Motosikletin çarptığı otomobil de şarampole devrildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara-Eskişehir karayolu Yukarıyurtçu Mahallesi'nde meydana geldi. Polatlı yönüne giden U.C. yönetimindeki 06 GC 3647 plakalı motosiklet, aynı yöndeki 06 CDM 452 plakalı otomobile arkadan çarptı. Motosiklet ve sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Yaklaşık 10 metre savrulan motosiklet sürücüsü, yerde hareketsiz kaldı. Otomobil ise çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, U.C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Devrilen otomobil de şarampolden vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Kaynak: DHA

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03 May 2024 - 19:21 DHA Ankara- Gündem

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