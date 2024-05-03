Feci kaza! Banyoda düşüp başını çarpan itfaiyeci öldü

Samsun’un Atakum ilçesinde evinin banyosunda ayağı kayıp düşerek, başını yere çarpan Kürşat Aydın (43), hayatını kaybetti. Olayı haber alıp gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3214’üncü Sokak'ta meydana geldi. 8’inci kattaki evinin banyosunda ayağı kayan Kürşat Aydın, düşüp başını yere çarptı. Eve gelen eşi M.A., banyoda kanlar içinde Aydın’ı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kürşat Aydın’ın ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Kürşat Aydın’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardında otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Aydın’ın Amasya’nın Merzifon ilçesinde itfaiyeci olduğu, gut hastalığının da bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.