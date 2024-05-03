Maç bileti kuyruğunda izdiham: 16 kişi baygınlık geçirdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, yarın 15.00’da Menemenspor’la karşı karşıya gelecek. Yönetim maç biletlerinin Kayapınar ilçesinde bulunan Diyarbakır Stadyumu'nda 17.00’de satışa çıkacağını duyurdu. Öğlen saatlerinden itibaren stadyum çevresinde bekleyen taraftarlar satışa çıkan biletleri aynı anda almak istedi. Bunun üzerine izdiham yaşandı ve 16 kişi baygınlık geçirdi. Taraftarların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Bilet satışlarının durdurulduğu alanda çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.