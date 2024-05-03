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Maç bileti kuyruğunda izdiham: 16 kişi baygınlık geçirdi

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve yarın 15.00’da Menemenspor’u ağırlayacak olan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü maç biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. İzdihamın yaşandığı bilet kuyruğunda 16 kişi baygınlık geçirdi.

Maç bileti kuyruğunda izdiham: 16 kişi baygınlık geçirdi mask
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, yarın 15.00’da Menemenspor’la karşı karşıya gelecek. Yönetim maç biletlerinin Kayapınar ilçesinde bulunan Diyarbakır Stadyumu'nda 17.00’de satışa çıkacağını duyurdu. Öğlen saatlerinden itibaren stadyum çevresinde bekleyen taraftarlar satışa çıkan biletleri aynı anda almak istedi. Bunun üzerine izdiham yaşandı ve 16 kişi baygınlık geçirdi. Taraftarların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Bilet satışlarının durdurulduğu alanda çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA

# Polis, kişi, bilet

03 May 2024 - 18:55 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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