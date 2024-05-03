Ankara'da trafik kazasında yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman 6 Mart 2024 tarihinde Ankara'da trafik kazası geçirmişti. Rahman'ın kontrolündeki motosiklet önünde ilerleyen hafif ticari araca çarpmıştı. Kazada Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 6 Mart'tan beri hastanede tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.