Ankara'da trafik kazasında yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman 6 Mart 2024 tarihinde Ankara'da trafik kazası geçirmişti. Rahman'ın kontrolündeki motosiklet önünde ilerleyen hafif ticari araca çarpmıştı. Kazada Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 6 Mart'tan beri hastanede tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA