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Ankara'da trafik kazasında yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

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Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman 6 Mart 2024 tarihinde Ankara'da trafik kazası geçirmişti. Rahman'ın kontrolündeki motosiklet önünde ilerleyen hafif ticari araca çarpmıştı. Kazada Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 6 Mart'tan beri hastanede tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. 

Kaynak: DHA

# ankara, Mart

03 May 2024 - 18:36 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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