13 yaşındaki Hanife yatağında ölü bulundu

Ailesi, dün gece saatlerinde uyuyan Hanife Betül Keçe’yi, sabah okula göndermek için yatağından kaldırmaya çalıştı. Ancak Hanife bir türlü uyanmadı. Aile en sonunda çareyi sağlık ekiplerine haber vermekte buldu.

AİLE KAHROLDU

Eve gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu öğrenen aile büyük bir şok ve acı yaşadı. Hanife Betül Keçe'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak. (DHA)

Kaynak: DHA