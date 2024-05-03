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13 yaşındaki Hanife yatağında ölü bulundu

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Düzce'de acı bir olay yaşandı. 13 yaşındaki Hanife Betül Keçe (13) yatağında ölü bulundu. Durumu öğrenen ailesi büyük bir acı yaşadı.

13 yaşındaki Hanife yatağında ölü bulundu mask
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Ailesi, dün gece saatlerinde uyuyan Hanife Betül Keçe’yi, sabah okula göndermek için yatağından kaldırmaya çalıştı. Ancak Hanife bir türlü uyanmadı. Aile en sonunda çareyi sağlık ekiplerine haber vermekte buldu.

AİLE KAHROLDU

Eve gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu öğrenen aile büyük bir şok ve acı yaşadı. Hanife Betül Keçe'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak. (DHA)

Kaynak: DHA

# Bir, sağlık, Gelen, Olacak, aile

03 May 2024 - 18:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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