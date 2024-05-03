- Ekonomi

Tarih vererek uyardı; elektriğe büyük zam gelecek

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara endişe verici bir tahmin geldi. Kara, elektrik fiyatlarında büyük bir zam yapılacağını iddia etti.

Tarih vererek uyardı; elektriğe büyük zam gelecek mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatı endeksindeki (TÜFE) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrasında ise TCMB eski başekonomisti Hakan Kara'dan flaş bir açıklama yaptı. Kara, elektrik fiyatlarında ciddi bir zam beklediğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elektrik fiyatlarında büyük bir artış olacağını söyleyerek bunun yansımasının da temmuz veya ağustos ayında görüleceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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03 May 2024 - 18:18 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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