Tarih vererek uyardı; elektriğe büyük zam gelecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatı endeksindeki (TÜFE) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrasında ise TCMB eski başekonomisti Hakan Kara'dan flaş bir açıklama yaptı. Kara, elektrik fiyatlarında ciddi bir zam beklediğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elektrik fiyatlarında büyük bir artış olacağını söyleyerek bunun yansımasının da temmuz veya ağustos ayında görüleceğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.