Sağanak fena vurdu; cadde ve sokaklar suyla doldu

Yurt genelinde yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Siirt'te de yaşanan şiddetli yağış sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından, kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı, trafikteki sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: DHA