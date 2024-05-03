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Siirt’te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

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SİİRT’te etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından,...

Siirt’te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu mask
Siirt’te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
Siirt’te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
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SİİRT’te etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından, kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı, trafikteki sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

03 May 2024 - 18:07 DHA Siirt- Gündem

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