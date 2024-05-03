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Wanda Nara iç çamaşırlı pozuyla yıktı geçti

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Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündemde olmaya devam ediyor. Bu kez de iç çamaşırıyla verdiği pozlarıyla gündem oldu

Wanda Nara iç çamaşırlı pozuyla yıktı geçti mask
Wanda Nara iç çamaşırlı pozuyla yıktı geçti
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Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, geçtiğimiz hafta eşiyle çektiği erotik klibiyle dikkat çekmişti. Yıldız futbolcunun eşi bu kez de iç çamaşırıyla verdiği pozlarla gündeme oturdu. 

'Yenge' lakabıyla seslenen Galatasaray taraftarından ünlü ismin fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi. Cesur paylaşıma  'Ne güzel kapalı giyinmiş dedim pişman oldum ikinci fotoda', 'Yenge yeter valla ayıp ya' yorumları yapıldı. 

Wanda Nara iç çamaşırlı pozuyla yıktı geçti

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

03 May 2024 - 18:02 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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