Wanda Nara iç çamaşırlı pozuyla yıktı geçti

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, geçtiğimiz hafta eşiyle çektiği erotik klibiyle dikkat çekmişti. Yıldız futbolcunun eşi bu kez de iç çamaşırıyla verdiği pozlarla gündeme oturdu.
'Yenge' lakabıyla seslenen Galatasaray taraftarından ünlü ismin fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi. Cesur paylaşıma 'Ne güzel kapalı giyinmiş dedim pişman oldum ikinci fotoda', 'Yenge yeter valla ayıp ya' yorumları yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.