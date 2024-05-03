Mahmut Tuncer estetik yaptırdı; görenler şoke oldu

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer estetik operasyonlarıyla gündeme geldi. Son hali görenleri şaşkına çevirdi. Mahmut Tuncer yüzüne birçok müdahale yaptırınca sosyal medyanın diline düştü.

Tuncer'in estetikli halini görenler ilk kez bir erkek ünlünün bu kadar başarılı ve doğal bir müdahale yaptırdığını yazarak ne kadar şaşırdıklarını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi