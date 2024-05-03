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Mahmut Tuncer estetik yaptırdı; görenler şoke oldu

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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer de estetik yaptıranlar furyasına katıldı. Yeni halini görenler gözlerine inanamadı.

Mahmut Tuncer estetik yaptırdı; görenler şoke oldu mask
Mahmut Tuncer estetik yaptırdı; görenler şoke oldu
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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer estetik operasyonlarıyla gündeme geldi. Son hali görenleri şaşkına çevirdi. Mahmut Tuncer yüzüne birçok müdahale yaptırınca sosyal medyanın diline düştü. 

Tuncer'in estetikli halini  görenler ilk kez bir erkek ünlünün bu kadar başarılı ve doğal bir müdahale yaptırdığını yazarak ne kadar şaşırdıklarını belirtti. 

Mahmut Tuncer estetik yaptırdı; görenler şoke oldu

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, Bir, Sosyal

03 May 2024 - 17:39 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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