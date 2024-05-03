Ömer'in yıldızı Gökçe Bahadır: Perran Kutman benim için müthiş bir örnek

Star TV'de yayınlanan "Ömer" dizisinde Gamze karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, Elle dergisinin son sayısının kapak yıldızı oldu. Bahadır, dergiye verdiği röportajda, yıllar önce "Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı "Törpü Yeliz" karakteri ve usta oyuncu Perran Kutman hakkında konuştu.

Bahadır, "Hayat Bilgisi, oynadığım işlerin arasında en önemlilerinden biri. Perran Kutman gibi büyük bir ustayla çalışmak, onun disiplini, bize bakış açısını, setteki tavırlarını davranışlarını izlemek benim için müthiş bir örnek oldu" dedi.

KUTMAN'DAN MESLEKİ ANLAMDA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Dizide rol gereği öğretmenken gerçek hayatta da, sette de Kutman'dan mesleki anlamda çok şey öğrendiğini belirten Bahadır, "Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum ve onu çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: KARAR