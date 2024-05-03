Adana'da sağanak hazırlıksız yakaladı

ADANA’da kısa süre etkili olan sağanak, dışarıda olanları hazırlıksız yakaladı. Bazıları ellerindeki poşetlerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise saçak altlarına sığındı.

Kent merkezinde öğleden sonra yarım saat etkili olan sağanak, dışarıda olanları hazırlıksız yakaladı. Şemsiyesi olmayanlar, ellerindeki poşetlerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise bina saçaklarının altına sığındı. Su basan bazı caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Kentin güneyindeki mahallelerde ara sokaklarda ise su birikintileri oldu. Vatandaşlar, tıkanan rögarları açmaya çalıştı. Bazı çocuklar, su birikintilerinde eğlendi. Sağanağın ardından güneş açtı. Belediye ekipleri biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.