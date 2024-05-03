03 May 2024 - 17:24- Gündem G:

Baba vahşeti! Uzaklaştırma kararına uymayıp kızını bıçakladı

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Kayseri'de bir baba, uzaklaştırma kararına uymayıp kızını bıçakla yaraladı. Olayda baba da kızının attığı taşla yaralandı.

Baba vahşeti! Uzaklaştırma kararına uymayıp kızını bıçakladı
Baba vahşeti! Uzaklaştırma kararına uymayıp kızını bıçakladı
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Kayseri'de Yunus Yılmaz, uzaklaştırma kararına uymayıp yanına gittiği kızı Buse Erkin'i çıkan kavgada bıçakla yaraladı. Olayda Yılmaz da kızının attığı taşla yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi Buse Erkin, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla babası Yunus Yılmaz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Yılmaz, karara uymayıp kızının yanına gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yılmaz ise kızını bıçakla yaraladı. Olay sonrası Buse Erkin, bir pide fırına girip, sığındı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Yunus Yılmaz ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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03 May 2024 - 17:24 DHA Kayseri- Gündem

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