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Avcılar’da Mahalle Hizmet Seferberliği başlatıldı

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Avcılar Belediyesi’nin başlattığı Mahalle Hizmet Seferberliği’nin ikinci adresi Yeşilkent Mahallesi oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmaları Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara...

Avcılar’da Mahalle Hizmet Seferberliği başlatıldı mask
Avcılar’da Mahalle Hizmet Seferberliği başlatıldı
Avcılar’da Mahalle Hizmet Seferberliği başlatıldı
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Avcılar Belediyesi’nin başlattığı Mahalle Hizmet Seferberliği’nin ikinci adresi Yeşilkent Mahallesi oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmaları Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara yerinde takip etti.

Avcılar’ın 10 mahallesi için başlatılan hizmet seferberliğinde Fen İşleri, Temizlik, Park, Bahçeler ve Veterinerlik İşleri Birimleri’nden olmak üzere 20 araç ve 53 personelden oluşan çözüm ekibi için 2’nci adres Yeşilkent mahallesi oldu.

ÇAYKARA SORUNLARI DİNLEDİ

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara Yeşilkent Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde takip ederken, Mahalle’deki esnaf ve ilçe sakinlerinin taleplerini dinledi. Çaykara, “Tüm birimlerimizle beraber başlattığımız hizmet seferberliği için bugün Yeşilkent Mahallemizdeyiz. Ekiplerimizle birlikte mahallemizi sokak sokak dolaşıyor, tespit ettiğimiz sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Avcılar’ı yaşamın merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

03 May 2024 - 17:07 DHA İstanbul- Gündem

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