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Alanya’da genç kız yaşamına böyle son vermek istedi

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Alanya’da 22 yaşındaki genç kız 4 adet hap içerek canına kıymak istedi

03 May 2024 - 17:00 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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