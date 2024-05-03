Alanya’da genç kız yaşamına böyle son vermek istedi

OLAY Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. D.D. (22) girdiği bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu 4 adet hapı içti. Ailesi tarafından fark edilen genç kız olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi