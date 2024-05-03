03 May 2024 - 16:43- Gündem G:

Antalya'da vahşet! Evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde bulundu

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Kepez'de Pakistan uyruklu yaşlı kadının, evinin mutfağında boynu, kolu ve üç parmağı kesilmiş halde cesedi bulundu

Antalya'da vahşet! Evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde bulundu
Antalya'da vahşet! Evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde bulundu
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Antalya'da Pakistan uyruklu Ashfaq Ahmad Qureshi (59), evinin mutfağında boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde ölü bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi ile birlikte yaşayan oğlu A.A.Q.'yi (30) gözaltına alındı.

Antalya'da vahşet! Evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde bulundu

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez  Ahatlı Mahallesi 3188 Sokak’taki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. İngilizce öğretmeni Pakistan uyruklu A.A.Q., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, eve geldiğinde birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi'yi mutfakta kanlar içinde bulduğunu söyleyip, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da vahşet! Evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde bulundu

Ekipler sokakta toplananları uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Olay yeri inceleme ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin boyun ve kollarında bıçak kesikleri olduğunu, 3 parmağının da kesildiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, evin mutfağında ve balkon kapısından parmak izi örnekleri aldı.

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, ifadesine başvurduğu A.A.Q.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Oturdukları eve yeni taşındıkları öğrenilen Ashfaq Ahmad Qureshi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da vahşet! Evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde bulundu

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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03 May 2024 - 16:43 DHA Antalya- Gündem

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