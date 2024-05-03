Bakan Tekin: Müfredat değişikliklerimiz, toplumun her kesiminden ilgi ve alaka gördü (2)

‘57 BİNE YAKIN OKULUN NEREDEYSE TAMAMINDA İNTERNET VAR’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, evlat nöbetindeki aileleri ziyaretinin ardından Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılış programına katıldı. Programda Bakan Tekin’in merhum Abdullah Tivnikli’nin oğlu Ebubekir Tivnikli, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman ve Vali Ali İhsan Su da eşlik etti. Programda konuşma yapan Bakan Tekin, Tivnikli ailesine teşekkür ederek, diğer iş insanları için örnek olması temennisinde bulundu. Bakan Tekin, 2002’de dönemin hükümeti tarafından, ‘Cumhuriyetin 100’üncü Yılına Mektuplar’ diye bir proje başlatıldığını anımsatarak, “2023 yılı Ekim ayında da projenin sahibi olan PTT, yazılan mektupları ilgili kamu kurumlarıyla paylaştı. Bize de mektuplar geldi. Mektupları okudum ve şöyle düşündüm; çok çabuk unutuyoruz. Şöyle geriye dönüp baktığımızda, o mektupları okuduğumuzda sadece öğretmen arkadaşlarımızın talepleri neydi biliyor musunuz? ’Başörtülü olduğum için benim öğrencilik haklarımı elimden almaz inşallah’ diyor. Şimdi bize çok tuhaf geliyor ama dediğimiz şeyler 20 yıl önce Türkiye’de yaşanan şeyler. Bir başka öğretmenimiz ‘İnşallah 100’ncü yılda Türkiye Cumhuriyeti okullarında elektrik olur, suları akar. Altında farelerin cirit atmadığı okullarda inşallah ders anlatırım’ diyor. Bakın bu dediğim şeyler çok eski değil. Kanıt elimizde. Çok yerde duymuşsunuzdur. 2002 yılında sahip olduğumuz derslik sayısının 2 katı kadar derslik yaptık biz. Mevcut derslik stokunun yaklaşık 3’te 2’si Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan veya Cumhurbaşkanı olduğu dönemde yapılmış. Dünyanın başka bir ülkesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 40’lı rakamlardan 20’li rakamlara 20 yılda düştü dense eğitim tarihinde devrim diye okutulacak şeyler. Ama biz çabuk unutuyoruz. Fiziki kapasite itibarıyla bunları yaptık. Şu gördüğünüz okulların konfor kapasitesinde okullar yaptık. Okullarımızda bırakın elektriği, suyu şu anda sahip olduğumuz 57 bine yakın okulun neredeyse tamamında internet erişimi var. İnternet altyapısı döşenmiş durumda. Bu internetin devlete maliyetini şöyle hesap etmeniz açısından söyleyeyim. Bunun kamu bütçesine yıllık maliyeti 800 milyon TL civarında. Yani bu sadece internet abonelikleri için ödediğimiz para. Dolayısıyla bu yatırımlar gerçekten ülkeyi yöneten başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yöneten kadronun ciddi fedakarlıklarıyla sağlanabiliyor. Her bir sınıfta da akılı tahta dediğimiz etkileşimli tahtalar var. Yani okullarımızda internet altyapısı var, internet erişim hizmeti var, akıllı tahtalar var ve o tahtalarla internete bağlanıp girdiklerinde EBA üzerinden istedikleri her türlü içeriğe, yazılı görsel içeriğe sahip olabilecek imkanlar var” dedi.